İstanbul’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Melek Mosso ile ilgili süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Ceylan Sever’in aktardığı bilgilere göre savcılık, Mosso hakkında herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmamasına karşı çıktı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mosso, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek burada kan ve saç örnekleri verdi.

Ardından adliyeye çıkarılan sanatçı için savcılık adli kontrol talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi uygun görmeyerek reddetti ve Mosso’nun serbest bırakılmasına hükmetti.