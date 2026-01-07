İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Galatasaray'ın milli futbolcusu Eren Elmalı hakkında açıklama geldi.

Yürütülen futbolda şike ve bahis soruşturmasıyla alakalı sosyal medyada çıkan iddialarda; Eren Elmalı'nın kendi maçlarına bahis oynadığına dair belgeler bulunduğu öne sürülmüştü.

'TÜM FUTBOLCULAR HAKKINDA İNCELEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam etmekte olduğu, kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin devam ettiği, bu sürecin neticelenmesi sonucu hazırlanan/hazırlanacak raporların değerlendirilmesi ile adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeni ile güvenilir bilgi paylaşımının sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmakta olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur."