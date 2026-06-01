Irak basınında yer alan ve güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Basra Körfezi'nde hareket halindeki bir yük gemisinde patlama yaşandı.

Irak merkezli televizyon kanalı Alsumaria News, olayın Ummu Kasr Limanı yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu. Aktarılan bilgilere göre, Panama bayraklı "MSC SARISKY V" isimli yük gemisi, limandaki yükünü tamamen boşalttıktan sonra ayrıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlamaya sahne oldu.

PATLAMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Patlamanın ardından gemide oluşan hasarın boyutu, can kaybı ya da yaralı olup olmadığı ve patlamanın niteliğine (teknik bir arıza mı yoksa dışarıdan bir müdahale mi olduğuna) ilişkin henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

Resmi Açıklama Bekleniyor Yaşanan gelişmenin ardından Iraklı resmi makamlar ve liman yetkilileri tarafından olaya dair henüz resmi bir açıklama ya da yalanlama yapılmadı.

HOR ABDULLAH BÖLGESİNİN STRATEJİK ÖNEMİ

Patlamanın meydana geldiği Ummu Kasr Limanı'nı da kapsayan Hor Abdullah bölgesi, Irak'ın Basra Körfezi'ne açılan en önemli deniz ulaşım hatlarından biri olarak kabul ediliyor. Ticari ve lojistik açıdan kritik bir öneme sahip olan bu sınır bölgesinde, zaman zaman deniz trafiğini ve güvenliğini etkileyen benzer olaylar yaşanabiliyor.