Kaynak: DHA

Ankara'da, duruşma esnasında mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasını gerekçe göstererek reddihakim talebinde bulunan avukat Alperen Demirdiş'in yargılandığı davada nihai karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı eylemlerde suçun yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek oy birliğiyle beraat kararı verdi.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP ETMİŞTİ

Söz konusu olay, 14 Mayıs 2024 tarihinde Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir uyuşturucu ticareti davası sırasında meydana gelmişti. Tutuklu sanığın savunmasını üstlenen Demirdiş, hakimlerin başörtüsü takmasının laiklik ilkesine aykırı olduğunu öne sürerek mahkeme heyetini reddetmişti.

Bu eylemin ardından harekete geçen Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamalarıyla iddianame hazırlamış ve toplamda 3 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Savcılık makamı, esas hakkındaki mütalaasında da başörtüsü kullanımının kanunlarda geçerli bir reddihakim gerekçesi olamayacağını vurgulayarak cezalandırma isteğini yineledi.

MAHKEME HEYETİ BERAATİNE HÜKMETTİ

Ancak Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin beyanlarının tamamen mesleki savunma hakkı sınırları içerisinde kaldığını belirterek beraat talep etti. Tüm iddia ve savunmaları değerlendiren mahkeme heyeti, savcılığın hapis cezası talebine uymayarak, isnat edilen her iki suçun da unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle avukat Demirdiş'in ayrı ayrı beraatine hükmetti.