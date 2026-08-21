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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Altınordu Başöğretmen Anadolu Lisesi’nin kütüphanesi, hayırsever Mahmut Türkeli’nin desteğiyle baştan sona yenilenecek. Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Başöğretmen Anadolu Lisesi’nin mevcut kütüphane alanının tamamının yenilenmesi için önemli bir adım atıldı. Hayırsever Mahmut Türkeli tarafından gerçekleştirilecek çalışma için Ordu Valiliğinde protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirilen protokol törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile hayırsever Mahmut Türkeli katıldı.

BABASININ ADINI ÖĞRENCİLERİN GELECEĞİNDE YAŞATACAK

Başöğretmen Anadolu Lisesi’nde toplam 204 metrekare kullanım alanına sahip mevcut kütüphane, Mahmut Türkeli tarafından merhum babası Menderes Türkeli adına tamamen yenilenecek. Kütüphane çağdaş eğitim anlayışına uygun şekilde yeniden düzenlenirken, teknik altyapısı ve tüm donatıları da yenilenerek öğrencilerin hizmetine sunulacak. Bu kapsamda hazırlanan protokole Vali Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve hayırsever Mahmut Türkeli imza attı.

SADECE KİTAPLIK DEĞİL, ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMA ALANI OLACAK

Yenilenecek kütüphane, öğrencilerin yalnızca kitap okuyabilecekleri değil, bireysel ve ortak çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri çok yönlü bir eğitim alanına dönüştürülecek. Proje kapsamında 8 bilgisayardan oluşan bilgisayarlı çalışma odası kurulacak ve geniş bir kitaplık alanı oluşturulacak.

SESSİZ ÇALIŞMA BÖLÜMLERİNDEN SUNUM ALANINA

Öğrencilerin bireysel olarak ders çalışabilecekleri sessiz çalışma bölümlerinin de bulunacağı kütüphanede, grup çalışmalarına uygun ortak çalışma masaları yer alacak. Yeni kütüphanede ayrıca projeksiyon sistemiyle donatılmış toplantı ve sunum alanı oluşturulacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencileri, çağdaş eğitim ihtiyaçlarına göre tasarlanmış 204 metrekarelik modern bir kütüphaneye kavuşacak.