İktidarın işbirlikçisi Kayyum Kemal’in Cumhuriyet Halk partisini işgal girişimi olumlu sonuçlansa ya da bu girişim sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi karpuz gibi ortadan ikiye yarılsa evet iktidar fırsat bu fırsat diyerek bir baskın seçim organize etmeye kalkışabilirdi.

Fakat Özgür Özel ve yoldaşlarının son derecede akli, hesabi ve ahlaki bir şekilde bu süreci yönetmesi iktidarın hesaplarını bozdu, evdeki hesap çarşıya uymadı.

Öncelikle Özgür Özel ve arkadaşları ne kayyum Kemal’e biat ettiler ve nede zokayı yutup Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalarak sonu gelmez bir hukuk bataklığında debelenmeye razı oldular, kırmızı çizgiyi çektiler ve gerekli şartlar oluşunca partiden ayrılarak yeni bir parti kurdular.

Bu noktada iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi’ni sonu gelmez ve kaotik bir hukuk girdabında boğma girişimi akamete uğradı, bu operasyonu tezgahlayanların hevesleri kursaklarında kaldı.

İkinci olarak tamam Cumhuriyet Halk Partisi bölündü ama öyle karpuz gibi ortadan ikiye de yarılmadı, hem teşkilatın ve hem de seçmenin çok ama çok büyük bir çoğunluğu Özgür Özel’in yanında yer almayı seçti, kayyum Kemal’in elinde öyle dişe dokunur pek bir şey kalmadı.

Üstelik muhalif kesimin umudunu tüketecek bu haksız ve hukuksuz işgal muhalif kesimin öfkesini kat be kat artırarak Özgür Özel ve arkadaşlarının gücüne güç kattı.

Tamam, ilk aşamada iktidar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 16 milyon vatandaş tarafından belirlenen Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını ve özgürlüğünü elinden alarak “baskın basanındır” mantığı ile ciddi bir mevzi kazanmış, çok önemli bir avantaj elde etmişti.

Evet, iktidar bu haksız ve hukuksuz hamle ile önemli bir avantaj elde etmişti ama bu noktada da hepimizi şaşırtan bir sürpriz karakter Özgür Özel ortaya çıktı, sürece damgasını vurdu.

Hatırlatayım Ekrem Başkan’ın tutuklanmasına itiraz eden gençler barikatları yıkıp Saraçhane’de toplanmıştı ve Saraçhanede zamanın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel önderliğinde efsane bir direniş başladı...

Önce Saraçhane, sonra her hafta düzenlenen mitingler ile muazzam bir direniş ortaya çıktı ve Özgür Özel’de bu direnişin lideri olarak parladıkça parladı. Bu süreçte Özgür Özel bir Genel Başkandan karizmatik bir lidere dönüştü, bir çok yerde dediğim gibi Özgür Özel’in içinden adeta bir ejderha çıktı, muhteşem bir azim ve bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji ile bu direnişe liderlik etti.

Sonuç olarak İktidar operasyon çekip Ekrem İmamoğlu’nu betona gömerek ondan kurtulmaya, onun iktidarlarına yarattığı tehdidi bertaraf etmeye çalışırken Özgür Özel gibi son derecede dişli bir rakibin daha doğmasına neden oldu...

Peki, sadece Özgür Özel mi?

Elbette hayır bütün bu süreçte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bilge kişiliği, ahlakı ve sağduyusu ile daha da öne çıktı, tereddütsüz Türkiye’nin en güvenilen siyasi figürü haline geldi.

Ayrıca bu muhteşem direnişin yarattığı sonuç sadece bununla da sınırlı kalmadı, bu direnişin bir unsuru olarak yeni bir muhalefet Partisi “YENİ Parti” doğdu ve daha kurulur kurulmaz ana muhalefet partisi unvanını aldı...

Kayyum Kemal yönetimine geçen Cumhuriyet Halk Partisi sadece Türkiye’nin birinci partisi olma vasfını değil aynı zamanda ana muhalefet partisi olma vasfını da kaybetti.

Yayınlanan anket sonuçlarına bakarsak artık Türkiye’nin birinci partisi Yeni Parti olmuş durumdadır.

Yani muktedirlerin giriştiği bu kumpas operasyonu hiçbir şekilde umdukları sonucu doğurmadı; ne AKP’nin oyları arttı, ne AKP yeniden Türkiye’nin birinci partisi olabildi ve ne de 2028 seçimlerinde aday olması muhtemel güçlü rakipler tasfiye edilebildi.

Şimdi buradan size soruyorum: Hal buyken iktidar bir baskın seçime kalkışabilir mi?

Bunca yıllık deneyimime dayanarak söylüyorum iktidar istedikleri neticeyi vermeyecek böyle bir baskın seçime kalkışmaya cesaret edemez. Bir umut operasyonlara devam edip, yeni yeni operasyonlara kalkışabilir ama demedi demeyin o saray entrikaları da fayda etmeyecektir.

Bu durumda seçimler normal zamanında olur ve seçimlerden önce de çok kapsamlı bir af yasası çıkarılır.

İktidar çok kapsamlı bir af yasası çıkarmak zorundadır çünkü; muktedirler çeyrek asır süren iktidarları döneminde ağır mali ya da cezai sonuç doğurabilecek bir çok usulsüzlük ve hatta suça imza atmış bulunmaktadırlar ve bu durumdan kurtulmanın tek yolu kapsamlı bir genel af çıkarmaktır çünkü ancak bir Genel af suçu ve cezayı bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırabilir.

İktidar bunu yapmak ister de bunu yapabilecek 360 oyu bulabilir mi?

İşte kayyum Kemal bu noktada ihtiyaç duyulan 5/3 yani 360 olumlu oy gerektiren nitelikli çoğunluğa ulaşmada çok ciddi bir fayda üretebilir.