Basketbolseverlerin yeni sezonda hangi organizasyonu hangi kanaldan takip edeceği netleşti.
2026-2027 sezonunda Türkiye ligleri, Avrupa kupaları ve NBA karşılaşmaları farklı yayıncı kuruluşlar aracılığıyla izleyicilerle buluşacak.
Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin yayın adresi beIN Sports olurken, kadın basketbolunun önemli organizasyonları HT Spor, TRT ve kulüp kanallarında ekranlara gelecek.
EUROLEAGUE VE NBA S SPORT'TA
Avrupa basketbolunun en önemli kulüp organizasyonlarından EuroLeague, yeni sezonda S Sport ekranlarından yayınlanacak.
NBA karşılaşmaları ile FIBA Erkekler Dünya Kupası Avrupa Elemeleri de S Sport'un yayın programında yer alacak.
BASKETBOL SÜPER LİGİ beIN SPORTS'TA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçları beIN Sports ekranlarında basketbolseverlerle buluşacak.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ve Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi karşılaşmaları ise HT Spor'dan yayınlanacak.
AVRUPA KUPALARININ ADRESİ TRT
TRT, BKT Avrupa Kupası ve Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını yayınlayacak.
Ayrıca Esenler Erokspor'un FIBA Erkekler Avrupa Kupası, Galatasaray Çağdaş Faktoring'in iç sahadaki FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve ÇİMSA ÇBK Mersin'in FIBA Kadınlar Avrupa Kupası maçları da TRT ekranlarında olacak.
Fenerbahçe Tarfin'in iç sahadaki FIBA Kadınlar Avrupa Ligi karşılaşmaları FB TV'de, Yukatel Denizli Basket'in FIBA Erkekler Avrupa Kupası maçları World Turk'te yayınlanacak.
Beşiktaş BOA ve Emlak Konut'un iç sahadaki FIBA Kadınlar Avrupa Kupası mücadeleleri ise FIBA YouTube kanalından takip edilebilecek.
2026-2027 BASKETBOL YAYINCI KURULUŞLARI
beIN Sports: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
S Sport: EuroLeague, NBA, FIBA Erkekler Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
HT Spor: Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol Ligi, Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi, Biotekno Körfez Basket'in FIBA Avrupa Kupası maçları
TRT: BKT Avrupa Kupası, Basketbol Şampiyonlar Ligi, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, Esenler Erokspor, Galatasaray Çağdaş Faktoring ve ÇİMSA ÇBK Mersin'in belirtilen Avrupa maçları
FB TV: Fenerbahçe Tarfin'in iç sahadaki FIBA Kadınlar Avrupa Ligi maçları
World Turk: Yukatel Denizli Basket'in FIBA Erkekler Avrupa Kupası maçları
FIBA YouTube: Beşiktaş BOA ve Emlak Konut'un iç sahadaki FIBA Kadınlar Avrupa Kupası maçları
AVRUPA'DA MÜCADELE EDECEK TÜRK TAKIMLARI
EuroLeague: Fenerbahçe Tarfin, Anadolu Efes, Beşiktaş
BKT Avrupa Kupası: Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom, TOFAŞ
Basketbol Şampiyonlar Ligi: Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor
FIBA Erkekler Avrupa Kupası: Esenler Erokspor, Yukatel Denizli Basket, Biotekno Körfez Basket
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Fenerbahçe Tarfin, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA