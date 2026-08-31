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Kaynak: AA

Avustralya basınında yayımlanan bilgilere göre hazırlanan pakette dikkat çeken değişiklikler bulunuyor. Öneriye göre smaçla kazanılan basketin değeri 2 yerine 3 sayı olacak. Orta sahanın gerisinden kullanılan ve başarılı olan atışlar ise 4 sayı üzerinden değerlendirilecek. Söz konusu teklif, öncelikle Avustralya Basketbol Federasyonuna, ardından FIBA'nın onayına sunuldu.

Deneme kapsamındaki yenilikler arasında oyunculara bireysel mola hakkı verilmesi de yer alıyor. Topu kontrol eden oyuncunun, yalnızca parkede bulunan takım arkadaşlarıyla kullanabileceği 30 saniyelik mola uygulamasına göre teknik ekip ile kenarda bulunan oyuncular bu süreçte mola alanına dahil olamayacak.

NBL yönetiminin 2-6 Eylül tarihlerinde Bendigo'da gerçekleştirilecek NBL Blitz Turnuvası'nda yeni kuralları test etmeyi hedeflediği belirtildi. Ancak Avustralya federasyonunun onay sürecine FIBA'yı da dahil etmesi nedeniyle deneme planının takviminin uzadığı aktarıldı.