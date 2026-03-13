Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 22. hafta, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nde ise 28. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şu şekilde belirlendi:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

BUGÜN:

20.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji (Pamukkale Üniversitesi)

YARIN:

13.00 Safiport Erokspor-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)

15.30 Trabzonspor-Glint Manisa Basket (Hayri Gür)

18.00 Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15 MART PAZAR:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

15.30 Mersin Spor-Galatasaray MCT Technic (Servet Tazegül)

18.00 Anadolu Efes-Beşiktaş GAİN (Sinan Erdem)

20.30 Bursaspor Basketbol-TOFAŞ (TOFAŞ)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

YARIN:

13.00 Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor (Karataş Şahinbey)

14.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor- Fenerbahçe Koleji RAMS (Kocaeli Atatürk)

16.30 Kipaş İstiklalspor-MKE Ankaragücü Basketbol (Kahramanmaraş Merkez)

15 MART PAZAR:

14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Gölbaşı)

16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)

18.15 iLab Basketbol-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

16 MART PAZARTESİ:

17.00 Cemefe Gold Haremspor-Göztepe (Beylikdüzü)

20.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)