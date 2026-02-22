Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak derbi maçı saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka A Spor'dan naklen yayınlanacak.

FİNAL YOLU

Bu yıl Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Kupası'nda son şampiyon Fenerbahçe, çeyrek finalde Safiport Erokspor'u 83-76 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde ise Türk Telekom'u 86-78 yenerek finale yükseldi.

Son Türkiye Kupası finalisti Beşiktaş ise çeyrek finalde TOFAŞ'ı 100-91 mağlup ederek yarı finale kaldı. Siyah-beyazlı takım, yarı finalde Anadolu Efes'i 91-82 yenerek şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

Fenerbahçe, daha önce Türkiye Kupası'nı 9 kez müzesine götürdü. Beşiktaş ise Türkiye Kupası'nı 1 kez kazandı.