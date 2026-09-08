Mardin'in Artuklu ilçesinde, özel bir basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 öğrenci yaralandı.
Basketbolcuları taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda öğrenci yaralandı
Mardin’in Artuklu ilçesinde özel basketbol kulübü öğrencilerini taşıyan minibüs, Artuklu-Nusaybin kara yolunda devrildi. Kaza bölgesini ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Kazada 13 öğrenci yaralandı.Kaynak: DHA
Kaza, öğleden sonra, Artuklu ilçesi kırsal Tilkitepe Mahallesi’nde meydana geldi. Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren özel bir basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 AET 130 plakalı minibüs, Artuklu-Nusaybin kara yolunda devrildi.
Kazada Z.İ. (11), A.A. (12), S.D. (14), R.A. (12), M.D. (11), R.H. (10), H.Ç. (12), L.V. (12), N.O. (12), S.A. (12), A.A. (12), Z.H.T. (15) ve S.A. (18) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.