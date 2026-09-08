Yeniçağ Gazetesi
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Basketbolcuları taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda öğrenci yaralandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde özel basketbol kulübü öğrencilerini taşıyan minibüs, Artuklu-Nusaybin kara yolunda devrildi. Kaza bölgesini ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Kazada 13 öğrenci yaralandı.

Kaynak: DHA
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Basketbolcuları taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda öğrenci yaralandı - Resim: 1

Mardin'in Artuklu ilçesinde, özel bir basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 öğrenci yaralandı.

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Basketbolcuları taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda öğrenci yaralandı - Resim: 2

Kaza, öğleden sonra, Artuklu ilçesi kırsal Tilkitepe Mahallesi’nde meydana geldi. Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren özel bir basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 AET 130 plakalı minibüs, Artuklu-Nusaybin kara yolunda devrildi.

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Basketbolcuları taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda öğrenci yaralandı - Resim: 3

Kazada Z.İ. (11), A.A. (12), S.D. (14), R.A. (12), M.D. (11), R.H. (10), H.Ç. (12), L.V. (12), N.O. (12), S.A. (12), A.A. (12), Z.H.T. (15) ve S.A. (18) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Basketbolcuları taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda öğrenci yaralandı - Resim: 4

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Basketbolcuları taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda öğrenci yaralandı - Resim: 5
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Basketbolcuları taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda öğrenci yaralandı - Resim: 6
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Basketbolcuları taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda öğrenci yaralandı - Resim: 7
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Basketbolcuları taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda öğrenci yaralandı - Resim: 8
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Basketbolcuları taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda öğrenci yaralandı - Resim: 9
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Basketbolcuları taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda öğrenci yaralandı - Resim: 10
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