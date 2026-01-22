Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri çekildi. Ligin zirvesindeki takımlar, 17-18 Şubat ve 20-22 Şubat tarihlerinde karşı karşıya gelecek.

Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı dorukta! Ziraat Bankası sponsorluğundaki organizasyonda, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk 8'deki devleri kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Beko'nun Safiport Erokspor'a, Beşiktaş'ın Tofaş'a karşı çıkacağı maçlar, taraftarları koltuklarına mıhlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre tamamlandığında, Türkiye Kupası'na katılma hakkı kazanan takımlar netleşti. Ligin yoğun tempolu maçlarında gösterdikleri performansla ilk 8 sıraya yerleşen ekipler, kupanın kapısını araladı. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom, Trabzonspor, Anadolu Efes, Safiport Erokspor ve Tofaş, bu prestijli turnuvada boy gösterecek.

Organizasyon, 17-18 Şubat ve 20-22 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Kura, takımların kaderini belirlerken, dengeli eşleşmeler dikkat çekti.

Çeyrek finalde ilk eşleşme, Safiport Erokspor ile Fenerbahçe Beko arasında olacak. Fenerbahçe Beko, ligdeki dominant performansıyla favori gösterilirken, Safiport Erokspor'un enerjik oyunu maçı kızıştırabilir.

İkinci eşleşme, Tofaş ile Beşiktaş GAİN'i karşı karşıya getirecek. Beşiktaş'ın ev sahibi avantajı ararken, Tofaş'ın hücum gücü dengeleri bozabilir.

Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes'e meydan okuyacak; bu maç, iki takımın da taraftarlarını coşturacak bir düello vaat ediyor.

Son olarak, Türk Telekom ile Trabzonspor arasındaki mücadele, Karadeniz ekibinin sert savunmasıyla renklenecek. Türk Telekom'un evinde oynayacağı bu karşılaşma, kupanın en çekişmeli randevularından biri olmaya aday.