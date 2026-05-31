Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde play-off yarı final maçlarının programı belli oldu.

Çeyrek final serilerinin ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN ve Fenerbahçe Beko yarı finale yükseldi. Üç galibiyete ulaşan takımların finale yükseleceği seride, dev eşleşmeler basketbolseverleri bekliyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre yarı final maç takvimi şöyle:

1 Haziran Pazartesi – 20.00 | Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

2 Haziran Salı – 20.00 | Beşiktaş GAİN – Bahçeşehir Koleji

3 Haziran Çarşamba – 20.00 | Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

4 Haziran Perşembe – 20.00 | Beşiktaş GAİN – Bahçeşehir Koleji

5 Haziran Cuma – 20.00 | Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko

6 Haziran Cumartesi – 20.00 | Bahçeşehir Koleji – Beşiktaş GAİN

7 Haziran Pazar (Gerekirse) – 20.00 | Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko

8 Haziran Pazartesi (Gerekirse) – 20.00 | Bahçeşehir Koleji – Beşiktaş GAİN

9 Haziran Salı (Gerekirse) – 20.00 | Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

10 Haziran Çarşamba (Gerekirse) – 20.00 | Beşiktaş GAİN – Bahçeşehir Koleji