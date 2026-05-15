Normal sezonun son mücadelesi Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 15.30’da oynanacak.
Ligde 29 maçta 24 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde eden Fenerbahçe Beko, ikinci sırada son haftaya girdi. Bahçeşehir Koleji ise 21 galibiyet ve 8 yenilgiyle üçüncü basamakta yer aldı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 89-58’lik skorla kazanmıştı.
LİGİN ZİRVESİ ŞEKİLLENECEK
Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko maçıyla beraber ligde ilk iki sıra da şekillenecek.
Sarı-lacivertliler, müsabakayı kazanması halinde sezonu averajla lider tamamlayacak ve Beşiktaş GAİN ikinci olacak.
Bahçeşehir Koleji'nin galip gelmesi durumunda ise siyah-beyazlı ekip, normal sezonu zirvede bitirecek.