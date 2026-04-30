Haftanın açılışında Aliağa Petkimspor, saat 19.00’da ENKA Spor Salonu’nda Bahçeşehir Koleji’ni ağırlayacak.

Öte yandan bu hafta programında yer alan Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN derbisi, iki ekibin Avrupa kupalarındaki yoğun takvimi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ligde 29. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

19.00 Aliağa Petkimpor-Bahçeşehir Koleji (ENKA)

2 Mayıs Cumartesi:

13.00 Galatasaray MCT Technic-Glint Manisa Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Mersinspor-Anadolu Efes (Servet Tazegül)

18.00 Safiport Erokspor-Bursaspor Basketbol (Sinan Erdem)

3 Mayıs Pazar:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazanfer Bilge)

15.30 Türk Telekom-Trabzonspor (Ankara)

18.00 TOFAŞ-Karşıyaka (TOFAŞ)