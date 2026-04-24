Türkiye Basketbol Ligi play-in aşamasında ise yarın oynanacak TED Ankara Kolejliler ile Cedi Osman Basketbol arasındaki mücadele sonucunda play-off’a yükselecek son ekip belli olacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şu şekilde planlandı.
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ
Bugün:
19.00 Glint Manisa Basket-Fenerbahçe Beko (Muradiye)
Yarın:
Beşiktaş GAİN-Aliağa Petkimspor (Beşiktaş GAİN)
13.00 Anadolu Efes-Türk Telekom (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
18.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Sinan Erdem)
26 Nisan Pazar:
13.00 Karşıyaka-Safiport Erokspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.30 Trabzonspor-Galatasaray MCT Technic (Hayri Gür)
18.00 Bursaspor Basketbol-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)
27 Nisan Pazartesi:
19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersinspor (Pamukkale Üniversitesi)
TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ
Yarın:
16.00 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Gölbaşı)