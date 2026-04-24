Türkiye Basketbol Ligi play-in aşamasında ise yarın oynanacak TED Ankara Kolejliler ile Cedi Osman Basketbol arasındaki mücadele sonucunda play-off’a yükselecek son ekip belli olacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şu şekilde planlandı.



TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bugün:

19.00 Glint Manisa Basket-Fenerbahçe Beko (Muradiye)

Yarın:

Beşiktaş GAİN-Aliağa Petkimspor (Beşiktaş GAİN)

13.00 Anadolu Efes-Türk Telekom (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Sinan Erdem)

26 Nisan Pazar:

13.00 Karşıyaka-Safiport Erokspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 Trabzonspor-Galatasaray MCT Technic (Hayri Gür)

18.00 Bursaspor Basketbol-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

27 Nisan Pazartesi:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersinspor (Pamukkale Üniversitesi)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Yarın:

16.00 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Gölbaşı)