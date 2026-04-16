Haftanın açılış mücadelesinde TOFAŞ ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 27. hafta programı şöyle:
Yarın:
19.00 Beşiktaş GAİN-TOFAŞ (TOFAŞ)
18 Nisan Cumartesi:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka (Sinan Erdem)
15.30 Mersin Spor-Bursaspor Basketbol (Servet Tazegül)
18.00 Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ankara)
19 Nisan Pazar:
13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Safiport Erokspor (Gazanfer Bilge)
15.30 Fenerbahçe Beko-Trabzonspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
18.00 Aliağa Petkimspor-Glint Manisa Basket (Enka)
20 Nisan Pazartesi:
19.00 Galatasaray MCT Technic-Anadolu Efes (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)