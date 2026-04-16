Haftanın açılış mücadelesinde TOFAŞ ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 27. hafta programı şöyle:

Yarın:

19.00 Beşiktaş GAİN-TOFAŞ (TOFAŞ)

18 Nisan Cumartesi:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka (Sinan Erdem)

15.30 Mersin Spor-Bursaspor Basketbol (Servet Tazegül)

18.00 Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ankara)

19 Nisan Pazar:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Safiport Erokspor (Gazanfer Bilge)

15.30 Fenerbahçe Beko-Trabzonspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Aliağa Petkimspor-Glint Manisa Basket (Enka)

20 Nisan Pazartesi:

19.00 Galatasaray MCT Technic-Anadolu Efes (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)