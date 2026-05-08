Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyileri İspanya’da düzenlenen organizasyonla ödüllerine kavuştu.

Badalona kentindeki Zorrilla Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen geceye basketbol dünyasından önemli isimler katılırken, hem sezon ödülleri hem de “On Yılın Ödülleri” sahiplerini buldu.

GALATASARAY’A MCCOLLUM GURURU

Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Errick McCollum, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi ikinci beşine seçildi.

MVP ÖDÜLÜ FRANK BARTLEY’E GİTTİ

2025-2026 sezonunun En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü AEK BC forması giyen Frank Bartley kazandı.

Sezonun en iyi beşinde ise Jerrick Harding, Frank Bartley, Ricky Rubio, Raiquan Gray ve Giorgi Shermadini yer aldı.

“Sezonun En İyi Savunma Oyuncusu” ödülünü Unicaja’dan Kendrick Perry aldı.

Başarılı oyuncuya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi.

Gecede ayrıca FIBA Başkanı Şeyh Saud Al Thani, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis de yer aldı.

“ON YILIN TAKIMI” DA AÇIKLANDI

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin 10 yıllık tarihine damga vuran isimler de ödül töreninde açıklandı.

Taraftarlar, kulüpler, medya temsilcileri ve organizasyon çalışanlarının oylarıyla belirlenen “On Yılın En İyi Beşi”nde Giorgi Shermadini, Vojtech Hruban, Kendrick Perry, Kevin Punter ve Marcelinho Huertas yer aldı.

YILIN KOÇU DRAGAN SAKOTA OLDU

2025-2026 sezonunun en iyi başantrenörü ödülünü AEK BC’nin deneyimli çalıştırıcısı Dragan Sakota kazandı.

“On yılın en iyi koçu” ödülü ise La Laguna Başantrenörü Txus Vidorreta’ya verildi.