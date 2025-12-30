Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi takımlarının katılımıyla düzenlenecek Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki kura çekimine, federasyon yöneticileri ile kupada mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.
13-14 Ocak 2026 tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından 16-18 Ocak 2026 tarihlerinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Dörtlü Final organizasyonuyla şampiyonun belli olacağı kupada eşleşmeler şöyle oluştu:
- Çeyrek final:
Gaziantep Basketbol-Göztepe
Çayırova Belediyesi-OGM Ormanspor
Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler
Darüşşafaka Lassa-Konya Büyükşehir Belediyesi Spor
- Dörtlü final:
Gaziantep Basketbol/Göztepe galibi-Darüşşafaka Lassa/Konya Büyükşehir Belediyesi Spor galibi
Çayırova Belediyesi/OGM Ormanspor galibi-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol/Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler galibi