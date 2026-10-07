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Kaynak: AA

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en prestijli organizasyonunda dördüncü hafta müsabakaları bugün, yarın ve 9 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türk ekiplerinden Fenerbahçe Tarfin, yarın TSİ 21.15'te Yunanistan'da Panathinaikos AKTOR'un konuğu olacak. Sezona üçte üç yaparak başlayan sarı-lacivertli ekip, EuroLeague'de henüz mağlubiyet yaşamadı.

Anadolu Efes ise 9 Ekim Cuma günü TSİ 21.15'te deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak. Son maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a konuk olan ve mücadeleden 77-72 yenik ayrılan lacivert-beyazlılar, üç hafta sonunda bir galibiyet ve iki mağlubiyet aldı.

Beşiktaş da aynı gün TSİ 21.30'da İspanya deplasmanında Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son sınavında Barcelona'ya sahasında 95-82 kaybederken, geride kalan üç haftada bir kez galibiyet sevinci yaşadı.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 4. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

BUGÜN:

21.45 Paris Basketbol (Fransa)-LDLC ASVEL (Fransa)

YARIN:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Kızılyıldız (Sırbistan)

19.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Armani Olimpia Milan (İtalya)

21.00 Bayern Münih (Almanya)-Virtus Bologna (İtalya)

21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Fenerbahçe Tarfin

21.30 Valencia Basket (İspanya)-Hapoel IBI (İsrail)

21.45 Real Madrid (İspanya)-Partizan (Sırbistan)

9 EKİM CUMA:

21.15 Olympiakos (Yunanistan)-Anadolu Efes

21.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

21.30 Baskonia (İspanya)-Beşiktaş