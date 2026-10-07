Avrupa'nın kulüpler bazındaki en prestijli organizasyonunda dördüncü hafta müsabakaları bugün, yarın ve 9 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.
Türk ekiplerinden Fenerbahçe Tarfin, yarın TSİ 21.15'te Yunanistan'da Panathinaikos AKTOR'un konuğu olacak. Sezona üçte üç yaparak başlayan sarı-lacivertli ekip, EuroLeague'de henüz mağlubiyet yaşamadı.
Anadolu Efes ise 9 Ekim Cuma günü TSİ 21.15'te deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak. Son maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a konuk olan ve mücadeleden 77-72 yenik ayrılan lacivert-beyazlılar, üç hafta sonunda bir galibiyet ve iki mağlubiyet aldı.
Beşiktaş da aynı gün TSİ 21.30'da İspanya deplasmanında Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son sınavında Barcelona'ya sahasında 95-82 kaybederken, geride kalan üç haftada bir kez galibiyet sevinci yaşadı.
Basketbol Avrupa Ligi'nde 4. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:
BUGÜN:
21.45 Paris Basketbol (Fransa)-LDLC ASVEL (Fransa)
YARIN:
19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Kızılyıldız (Sırbistan)
19.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Armani Olimpia Milan (İtalya)
21.00 Bayern Münih (Almanya)-Virtus Bologna (İtalya)
21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Fenerbahçe Tarfin
21.30 Valencia Basket (İspanya)-Hapoel IBI (İsrail)
21.45 Real Madrid (İspanya)-Partizan (Sırbistan)
9 EKİM CUMA:
21.15 Olympiakos (Yunanistan)-Anadolu Efes
21.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)
21.30 Baskonia (İspanya)-Beşiktaş