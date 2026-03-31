Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko, Almanya’nın Bayern Münih takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Anadolu Efes ise İsrail ekibi Maccabi Rapyd karşısında Sırbistan’da sahaya çıkacak.
Avrupa Ligi'nde 35. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 Bayern Münih (Almanya)-Fenerbahçe Beko
2 Nisan Perşembe:
20.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Barcelona (İspanya)
20.00 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)
21.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-AS Monaco (Fransa)
21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Partizan (Sırbistan)
21.45 Paris Basketbol (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
22.00 Maccabi Rapyd (İsrail)-Anadolu Efes
3 Nisan Cuma:
21.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Olimpiyakos (Yunanistan)
21.30 Virtus Bologna (İtalya)-Valencia Basket (İspanya)
21.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Real Madrid (İspanya)