Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Büyük Aile Platformu’nun, 'ekranlardaki çürümeye' karşı kamuoyu oluşturmak adına yürüttüğü "Temiz Ekran Hareketi" seferberliğini desteklediğini açıkladı. Bu kapsamda basın açıklaması düzenleyen Yılmaz şiddeti, bağımlılığı, ahlaki yozlaşmayı normalleştiren içeriklere karşı daha sorumlu bir ekran ekosistemi için çağrıda bulunduklarını vurguladı.

"DÜN TOPRAKLARIMIZI, BUGÜN NESİLLERİMİZİ SAVUNUYORUZ"

Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgaliyle başlayan süreçte aziz milletimiz, bağımsızlığına ve değerlerine sahip çıkarak tarihin en büyük mücadelelerinden birini vermiştir. Dün vatan topraklarımızı hedef alan işgal girişimleri vardı; bugün ise kültürel değerlerimizi, aile yapımızı ve nesillerimizi hedef alan yeni bir kuşatma ile karşı karşıyayız.

Günümüzde kültürel emperyalizm; televizyon ekranları, dijital platformlar ve sosyal medya aracılığıyla evlerimizin içine kadar girmektedir. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyen içerikler; toplumsal yapımızı tehdit eden ciddi bir mesele haline gelmiştir.

Şiddetin sıradanlaştırıldığı, suç örgütlerinin özendirildiği, bağımlılıkların normalleştirildiği, aile kurumunun değersizleştirildiği ve mahremiyetin sistematik biçimde aşındırıldığı yayın anlayışını kabul etmiyoruz.

Bu mesele yalnızca bir medya tercihi değil; toplumsal geleceğimiz, aile yapımız ve milli kültürümüz açısından doğrudan bir milli sorumluluk meselesidir.

Ankara Kent Konseyi olarak; Büyük Aile Platformu’nun da dikkat çektiği şekilde;

• Aileyi güçlendiren,

• Çocuk ve gençlerin gelişimini destekleyen,

• Milli ve manevi değerleri koruyan,

• Toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendiren yayın anlayışını destekliyoruz.

"AİLEYİ KORUMAK MİLLİ BİR SORUMLULUKTUR"

Başta RTÜK ve İletişim Başkanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumları daha etkin ve kararlı adımlar atmaya davet ediyor; yayın kuruluşlarını reyting kaygısının ötesinde toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çağırıyoruz.

Aynı zamanda medya sektörünü; kültürel yozlaşmayı değil, toplumsal bilinç ve ortak değerleri güçlendiren yapımları teşvik etmeye davet ediyoruz.

“TEMİZ EKRAN HAREKETİ"

• Aileyi koruma iradesidir,

• Nesillerimize sahip çıkma kararlılığıdır,

• Kültürel bağımsızlığımıza yönelik tehditlere karşı toplumsal farkındalık çağrısıdır.

Dün olduğu gibi bugün de değerlerimize, ailemize, çocuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Tüm vatandaşlarımızı '#TemizEkranHareketi'ne destek vermeye, toplumsal duyarlılığı büyütmeye ve bu ortak çağrıyı paylaşmaya davet ediyoruz"