Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak’taki otluk alanda dün çıkan ve ağaçlara sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Serkan Sun’un elindeki çakmakla farklı noktalarda otları ateşe verdiğini belirledi.

Başkent’teki yangının perde arkası çözüldü - Resim : 1

Görüntülerde, şüphelinin alanı ateşe verdikten sonra bölgeden ayrıldığı görüldü.

Başkent’teki yangının perde arkası çözüldü - Resim : 2

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Sun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Serkan Sun, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘Kasten orman yakma’ suçundan tutuklandı.

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