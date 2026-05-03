Ankara’nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı, yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, Özal Bulvarı Havalimanı yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, dört aracın karıştığı kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Durumu ağır olan yaralıların araç sürücüleri ile bir yolcu olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Pursaklar Devlet Hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.