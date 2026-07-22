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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Ankara’da, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Ankara'da uyuşturucu madde imalatına yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 358 bin 100 adet uyuşturucu hap üretilebilecek 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi ile 334 kilo bonzai üretilebilecek 3 kilo 340 gram A.M. ham maddesi ele geçirildi.” İfadelerine yer verildi.

BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ!

Açıklamanın devamında, “Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi, 30 bin 520 adet uyuşturucu hap, 3 kilo 340 gram A.M. ham maddesi, 29 bin 730 adet boş kapsül, 1 adet hap basım makinesi ve 7 adet hassas terazi ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı" denildi.