Projeyi üstlenen firmanın yetkililerinden edinilen bilgilere göre, 51 bin kişi kapasiteli statta çatı sistemlerinin membran kaplama işlemlerinin yarısından fazlası tamamlandı. Çatı, zemin ve koltuk çalışmalarında da büyük ölçüde sona yaklaşıldı.

Başkentte yeni stat için geri sayım: Çalışmalarda son aşamaya gelindi - Resim : 1

Tribünlerde kırmızı ve beyaz renkli koltukların montajı tamamlanırken protokol bölümünde kullanılacak deri koltukların kurulumu, zarar görmemeleri amacıyla ilerleyen aşamalara bırakıldı.

Kırmızı koltukların arasına yerleştirilen beyaz koltuklarla oluşturulan "Türkiye" yazısı, drone ile havadan çekilen görüntülere yansıdı.

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Saha zemininin büyük bölümünün hazırlanmasının ardından statta ince işçilik gerektiren çalışmaların sürdüğü bildirildi.