BAŞKENT'TE YAĞIŞ VE KAR ALARMI

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler doğrultusunda şehir merkezi ve ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, yağışların 3 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve özellikle Ankara'nın güney kesimlerinde yoğunlaşacağı belirtildi.

YÜKSEK KESİMLERE KAR GELİYOR

Hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte, yüksek rakımlı bölgelerde yağışın karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Valilik, yüksek kesimlerde yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN"

4 Mayıs Pazartesi sabahına kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağışların sel ve su baskınlarına, ulaşımda aksamalara, yağış anında kuvvetli rüzgara ve kar görülen bölgelerde gizli buzlanmaya neden olabileceği belirtildi.