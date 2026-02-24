Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin müzik tarihinde derin izler bırakan iki dev ismi aynı sahnede buluşturuyor. "7’den 70’e" herkesin sevgilisi Barış Manço ve "Baba" lakaplı Cem Karaca’nın ölümsüz eserleri, ABB Kent Orkestrası’nın yorumuyla yeniden hayat bulacak.

EFSANE ŞARKILAR KENT ORKESTRASI İLE SAHNE ALACAK

Anadolu rock müziğinin ruhunu Başkent sokaklarına taşıyacak olan konserde, Kent Orkestrası’na konuk sanatçılar eşlik edecek. Dinleyiciler; "Gülpembe"den "Tamirci Çırağı"na, "Barış Abi"nin masalsı şarkılarından Cem Karaca’nın toplumsal hafızaya kazınan eserlerine kadar uzanan geniş bir repertuvarla geçmişe yolculuk yapacak.

TÜM VATANDAŞLAR DAVETLİ: KATILIM ÜCRETSİZ

Başkentlileri sanatla buluşturmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu anlamlı geceyi ücretsiz olarak düzenliyor. Müzikseverleri bir araya getirecek olan etkinlik, 26 Şubat Perşembe günü saat 20.30’da Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Belediye yetkilileri, nostalji dolu bu özel geceye tüm Ankara halkını davet etti