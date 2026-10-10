Yeniçağ Gazetesi
10 Ekim 2026 Cumartesi
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Başkentte su alarmı mı? Ankara baraj doluluk oranları (10 Ekim 2026)

Başkentte su alarmı mı? Ankara baraj doluluk oranları (10 Ekim 2026)

Ankara'da barajlardaki su rezervleri, açıklanan son verilerle yeniden gündeme geldi. Başkentin su ihtiyacını karşılayan kaynaklarda doluluk oranları yakından takip edilirken, mevcut seviyelere ilişkin güncel rakamlar da belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Başkentte su alarmı mı? Ankara baraj doluluk oranları (10 Ekim 2026) - Resim: 1

Ankara'da barajların doluluk oranları 10 Ekim 2026 itibarıyla güncellendi.

1 8
Başkentte su alarmı mı? Ankara baraj doluluk oranları (10 Ekim 2026) - Resim: 2

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayımlanan verilere göre, kentteki barajların toplam doluluk oranı yüzde 37,50 olarak kayıtlara geçti.

2 8
Başkentte su alarmı mı? Ankara baraj doluluk oranları (10 Ekim 2026) - Resim: 3

Kullanılabilir su miktarını gösteren aktif doluluk oranı ise yüzde 30,22 seviyesinde ölçüldü.

3 8
Başkentte su alarmı mı? Ankara baraj doluluk oranları (10 Ekim 2026) - Resim: 4

BARAJLARDA EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK ORANLAR AÇIKLANDI

ASKİ'nin 10 Ekim 2026 tarihli verileri, Ankara'daki barajların doluluk oranları arasında belirgin farklar bulunduğunu ortaya koydu.

4 8
Başkentte su alarmı mı? Ankara baraj doluluk oranları (10 Ekim 2026) - Resim: 5

Kesikköprü Barajı, yüzde 100 doluluk oranıyla en yüksek seviyeye sahip baraj olarak kaydedildi.

5 8
Başkentte su alarmı mı? Ankara baraj doluluk oranları (10 Ekim 2026) - Resim: 6

Kargalı Barajı ise yüzde 7,93'lük doluluk oranıyla listenin en alt sırasında yer aldı.

6 8
Başkentte su alarmı mı? Ankara baraj doluluk oranları (10 Ekim 2026) - Resim: 7

ASKİ'nin verilerine göre 10 Ekim itibarıyla Ankara'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Akyar Barajı: %43.89

• Çamlıdere Barajı: %33.99

• Çubuk 2 Barajı: %52.03

• Eğrekkaya Barajı: %58.61

7 8
Başkentte su alarmı mı? Ankara baraj doluluk oranları (10 Ekim 2026) - Resim: 8

• Kargalı Barajı: %7.93

• Kavşakkaya Barajı: %41.99

• Kesikköprü Barajı: %100

• Kurtboğazı Barajı: %40.06

• Peçenek Barajı: %27.26

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro