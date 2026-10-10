Ankara'da barajların doluluk oranları 10 Ekim 2026 itibarıyla güncellendi.
Başkentte su alarmı mı? Ankara baraj doluluk oranları (10 Ekim 2026)
Ankara'da barajlardaki su rezervleri, açıklanan son verilerle yeniden gündeme geldi. Başkentin su ihtiyacını karşılayan kaynaklarda doluluk oranları yakından takip edilirken, mevcut seviyelere ilişkin güncel rakamlar da belli oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayımlanan verilere göre, kentteki barajların toplam doluluk oranı yüzde 37,50 olarak kayıtlara geçti.
Kullanılabilir su miktarını gösteren aktif doluluk oranı ise yüzde 30,22 seviyesinde ölçüldü.
BARAJLARDA EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK ORANLAR AÇIKLANDI
ASKİ'nin 10 Ekim 2026 tarihli verileri, Ankara'daki barajların doluluk oranları arasında belirgin farklar bulunduğunu ortaya koydu.
Kesikköprü Barajı, yüzde 100 doluluk oranıyla en yüksek seviyeye sahip baraj olarak kaydedildi.
Kargalı Barajı ise yüzde 7,93'lük doluluk oranıyla listenin en alt sırasında yer aldı.
ASKİ'nin verilerine göre 10 Ekim itibarıyla Ankara'da baraj doluluk oranları şöyle:
• Akyar Barajı: %43.89
• Çamlıdere Barajı: %33.99
• Çubuk 2 Barajı: %52.03
• Eğrekkaya Barajı: %58.61
• Kargalı Barajı: %7.93
• Kavşakkaya Barajı: %41.99
• Kesikköprü Barajı: %100
• Kurtboğazı Barajı: %40.06
• Peçenek Barajı: %27.26