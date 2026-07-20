Fenerbahçe taraftarlarını bir araya getiren anlamlı gün dolayısıyla Bilkent Otel'de özel bir gece organize edildi.
Başkentte sarı-lacivert coşkusu: Dünya Fenerbahçeliler Günü Kıraç konseriyle kutlandı
19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü, Ankara'daki dört köklü derneğin ortaklaşa düzenlediği görkemli bir organizasyonla başkentte coşkuyla kutlandı.Kaynak: İHA
Birleşik Fenerbahçeliler Derneği (BİRFED), Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (AFİDER), Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER) ve Fenerbahçeliler Derneği Ankara (AFD) tarafından "19.07'de Ankara'da Birlikte Daha Güçlüyüz!" sloganıyla hayata geçirilen etkinlik, sarı-lacivertli camiayı buluşturdu.
Kulüp için hazırladığı unutulmaz marşlarla tanınan ünlü sanatçı Kıraç ile DJ Maria'nın sahne aldığı gecede, katılımcılar marşlar ve şarkılar eşliğinde bu özel günü kutladı.
BİRLİKTELİK VE ŞAMPİYONLUK VURGUSU
Gecenin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Coşkun Samancı, Atatürk'ün başkentinde 4 derneğin güç birliği yaparak üyeleri, misafirleri ve kongre üyelerini aynı çatı altında buluşturduğunu belirtti.
Organizasyonun temel amacının Ankara'daki temsil kabiliyetini ve Fenerbahçe'nin gücünü gözler önüne sermek olduğunun altını çizen Samancı, sezon sonunda yine aynı birlikle şampiyonluk kutlamalarında bir araya gelmeyi temenni ettiklerini ifade etti.