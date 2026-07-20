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Anasayfa Spor Başkentte sarı-lacivert coşkusu: Dünya Fenerbahçeliler Günü Kıraç konseriyle kutlandı

Başkentte sarı-lacivert coşkusu: Dünya Fenerbahçeliler Günü Kıraç konseriyle kutlandı

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü, Ankara'daki dört köklü derneğin ortaklaşa düzenlediği görkemli bir organizasyonla başkentte coşkuyla kutlandı.

Kaynak: İHA
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Başkentte sarı-lacivert coşkusu: Dünya Fenerbahçeliler Günü Kıraç konseriyle kutlandı - Resim: 1

Fenerbahçe taraftarlarını bir araya getiren anlamlı gün dolayısıyla Bilkent Otel'de özel bir gece organize edildi.

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Başkentte sarı-lacivert coşkusu: Dünya Fenerbahçeliler Günü Kıraç konseriyle kutlandı - Resim: 2

Birleşik Fenerbahçeliler Derneği (BİRFED), Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (AFİDER), Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER) ve Fenerbahçeliler Derneği Ankara (AFD) tarafından "19.07'de Ankara'da Birlikte Daha Güçlüyüz!" sloganıyla hayata geçirilen etkinlik, sarı-lacivertli camiayı buluşturdu.

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Başkentte sarı-lacivert coşkusu: Dünya Fenerbahçeliler Günü Kıraç konseriyle kutlandı - Resim: 3

Kulüp için hazırladığı unutulmaz marşlarla tanınan ünlü sanatçı Kıraç ile DJ Maria'nın sahne aldığı gecede, katılımcılar marşlar ve şarkılar eşliğinde bu özel günü kutladı.

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Başkentte sarı-lacivert coşkusu: Dünya Fenerbahçeliler Günü Kıraç konseriyle kutlandı - Resim: 4

BİRLİKTELİK VE ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Gecenin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Coşkun Samancı, Atatürk'ün başkentinde 4 derneğin güç birliği yaparak üyeleri, misafirleri ve kongre üyelerini aynı çatı altında buluşturduğunu belirtti.

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Başkentte sarı-lacivert coşkusu: Dünya Fenerbahçeliler Günü Kıraç konseriyle kutlandı - Resim: 5

Organizasyonun temel amacının Ankara'daki temsil kabiliyetini ve Fenerbahçe'nin gücünü gözler önüne sermek olduğunun altını çizen Samancı, sezon sonunda yine aynı birlikle şampiyonluk kutlamalarında bir araya gelmeyi temenni ettiklerini ifade etti.

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Başkentte sarı-lacivert coşkusu: Dünya Fenerbahçeliler Günü Kıraç konseriyle kutlandı - Resim: 6
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Başkentte sarı-lacivert coşkusu: Dünya Fenerbahçeliler Günü Kıraç konseriyle kutlandı - Resim: 7
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Başkentte sarı-lacivert coşkusu: Dünya Fenerbahçeliler Günü Kıraç konseriyle kutlandı - Resim: 8
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Başkentte sarı-lacivert coşkusu: Dünya Fenerbahçeliler Günü Kıraç konseriyle kutlandı - Resim: 9
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Başkentte sarı-lacivert coşkusu: Dünya Fenerbahçeliler Günü Kıraç konseriyle kutlandı - Resim: 10
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