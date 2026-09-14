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Kaynak: AA

Ankara’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Yaz tatilinin sona ermesiyle okul servislerinin de trafiğe çıkmasının ardından kent genelinde sabah saatlerinden itibaren araç yoğunluğu arttı.

ANA ARTERLERDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Anadolu Bulvarı ve Samsun Yolu başta olmak üzere kentin ana arterlerinde yer yer trafik yoğunluğu gözlendi. Bazı güzergahlarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte zaman zaman meydana gelen trafik kazaları da bazı noktalardaki trafik sıkışıklığının artmasına neden oldu.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK YAŞANDI

Öte yandan, işlerine ve okullarına toplu taşıma araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar nedeniyle metro istasyonları ve otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.