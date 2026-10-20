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Kaynak: AA

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı, taşıdığı veya kullandığı belirlenen kişilere yönelik yürütülen çalışmalarda farklı türlerde ve miktarlarda uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 3 av tüfeği, 5 tabanca, 347 tabanca mermisi, 5 elektronik terazi, 7 çadır ve uyuşturucu kullanımında yararlanıldığı değerlendirilen 6 aparat ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında yakalanan 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.