Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Başkentte narkotik operasyonu: 47 şüpheli yakalandı - Resim : 1

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı, taşıdığı veya kullandığı belirlenen kişilere yönelik yürütülen çalışmalarda farklı türlerde ve miktarlarda uyuşturucu madde bulundu.

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Operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 3 av tüfeği, 5 tabanca, 347 tabanca mermisi, 5 elektronik terazi, 7 çadır ve uyuşturucu kullanımında yararlanıldığı değerlendirilen 6 aparat ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında yakalanan 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.