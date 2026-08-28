Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara

Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara

Dünya'nın gölgesinde kalan Ay'ın kızıl silüeti Ankara semalarında görsel bir şölen sundu. Gökyüzü meraklılarının ilgiyle takip ettiği doğa olayı kentin yüksek noktalarından anbean kaydedildi. İşte o anlar...

Kaynak: Haber Merkezi / AA
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Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara - Resim: 1

Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesiyle meydana gelen parçalı Ay tutulması, başkent Ankara'da gökyüzü tutkunları ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara - Resim: 2

Ay'ın Dünya'nın gölgesinde kalması sonucu oluşan bu özel doğa olayı, gece saatlerinde Ankara semalarında son derece net bir şekilde takip edildi.

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Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara - Resim: 3

KIZIL VE GÖLGELİ SİLÜET KAYDA ALINDI

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Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara - Resim: 4

Gökyüzünde seyirlik bir manzara oluşturan parçalı tutulma, kentin yüksek noktalarından ve seyir teraslarından izlendi.

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Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara - Resim: 5

Ay yüzeyinin bir kısmının Dünya'nın tam gölge konisine girmesiyle beliren kızıl ve gölgeli silüet, başkentte fotoğrafçılar ve gökyüzü meraklıları tarafından anbean kayda alındı.

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Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara - Resim: 6

Şehrin simge yapılarıyla bütünleşen tutulma anları, izleyenlere doyumsuz manzaralar sundu.

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Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara - Resim: 7
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Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara - Resim: 8
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Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara - Resim: 9
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Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara - Resim: 10
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Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara - Resim: 11
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Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara - Resim: 12
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Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara - Resim: 13
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Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara - Resim: 14
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Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara - Resim: 15
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Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara - Resim: 16
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Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara - Resim: 17
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Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara - Resim: 18
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Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara - Resim: 19
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Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara - Resim: 20
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