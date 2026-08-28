Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesiyle meydana gelen parçalı Ay tutulması, başkent Ankara'da gökyüzü tutkunları ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Başkentte gökyüzü şöleni: Ankara semalarında gece yarısı büyüleyici manzara
Dünya'nın gölgesinde kalan Ay'ın kızıl silüeti Ankara semalarında görsel bir şölen sundu. Gökyüzü meraklılarının ilgiyle takip ettiği doğa olayı kentin yüksek noktalarından anbean kaydedildi. İşte o anlar...Kaynak: Haber Merkezi / AA
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Ay'ın Dünya'nın gölgesinde kalması sonucu oluşan bu özel doğa olayı, gece saatlerinde Ankara semalarında son derece net bir şekilde takip edildi.
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KIZIL VE GÖLGELİ SİLÜET KAYDA ALINDI
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Gökyüzünde seyirlik bir manzara oluşturan parçalı tutulma, kentin yüksek noktalarından ve seyir teraslarından izlendi.
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Ay yüzeyinin bir kısmının Dünya'nın tam gölge konisine girmesiyle beliren kızıl ve gölgeli silüet, başkentte fotoğrafçılar ve gökyüzü meraklıları tarafından anbean kayda alındı.
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Şehrin simge yapılarıyla bütünleşen tutulma anları, izleyenlere doyumsuz manzaralar sundu.
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