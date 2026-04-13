250’den fazla yayınevi ve binden fazla yazarın katılımıyla Ankara’da edebiyat rüzgarları estiren 23. Ankara Kitap Fuarı, 12 Nisan Pazar günü sona erdi. Yüzlerce imza günü ve 75’ten fazla söyleşiye ev sahipliği yapan fuar, Başkentli kitapseverlerin yoğun ilgisiyle kültürel bir gövde gösterisine dönüştü.

"ASKIDA KİTAP" İLE ÖĞRENCİLERE ANLAMLI DESTEK

Fuarın en dikkat çeken sosyal projelerinden biri, Kuşlukta Yazarlar standında hayata geçirilen "Askıda Kitap" uygulaması oldu. İhtiyacı olan öğrencilere kitap ulaştırmayı hedefleyen proje, kitapseverlerin dayanışma ruhunu ortaya koydu. Uygulamanın mimarlarından Hasan Çoban, öğrencilere verilen bu desteğin fuarın en kıymetli çıktılarından biri olduğunu vurguladı.

SİYASET VE EDEBİYAT "DENİZ ÜSTÜ KÖPÜRÜR" İMZASINDA BULUŞTU

Fuarın son günlerinde en çok dikkat çeken etkinliklerden biri de yazar Çağdaş Bayraktar’ın imza günüydü. Bayraktar, yeni kitabı "Deniz Üstü Köpürür"ün ilk imza gününü Ankara Kitap Fuarı’nda gerçekleştirdi.

Siyaset dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren imza törenine; CHP Trabzon Milletvekili Av. Sibel Suiçmez, CHP PM Üyesi Prof. Dr. Barış Övgün, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı E. Tuğg. Ali Demir, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı E. Kur. Alb. Dr. Fikret Bayır ve Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Av. Lütfullah Önder katılım sağladı. Bayraktar, yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ankara’dan sonra 19 Nisan’da Kadıköy’de, 26 Nisan’da ise İzmir’de okurlarıyla buluşacağını müjdeledi.

"GENÇLERİN İLGİSİ UMUT VERİCİ"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, fuarın toplum disiplinlerini kalemin etrafında birleştirdiğini belirterek gençlerin yoğun katılımını "umut verici" olarak nitelendirdi. Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz ise edebiyatın entelektüel yapıyı güçlendiren kalıcı etkisine dikkat çekti.