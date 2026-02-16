Ankara’da, eski 19 Mayıs Stadyumu yerleşkesinde yapımı süren Yeni Ankara Stadyumu’nda çalışmaların yaklaşık yüzde 80’i tamamlandı.

51 bin 50 seyirci kapasiteli stat, tamamlandığında Türkiye’nin en modern spor tesislerinden biri olarak 2026-2027 sezonunun başında ilk maçına ev sahipliği yapacak.

DEPREME DAYANIKLI, DEV YAPI

Gençlik ve Spor Bakanlığı adına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen projede ilk kazma Haziran 2022’de vuruldu.

Proje kapsamında yaklaşık 450 bin metreküp hafriyat çıkarıldı, zemine 30 metre derinliğinde 5 bin 500 fore kazık çakıldı ve alan jet grout yöntemiyle güçlendirildi.

Toplam 207 bin 928 metrekarelik inşaat alanına sahip yerleşkenin 166 bin 209 metrekaresi stat binasından, 41 bin metrekaresi ise atletizm ve diğer branş alanlarından oluşuyor.

KAPALI YÜKSEK ATLAMA SALONU İLK OLACAK

Kompleks; atletizm pisti ve binası, tenis pisti ile güreş, judo, karate, tekvando, boks, okçuluk, atıcılık, eskrim, masa tenisi, curling, muaythai ve kick boks salonlarını barındıracak. Kapalı alanda inşa edilecek yüksek atlama salonu ise Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyacak.

Toplam 16 antrenman salonunun yer alacağı tesis, yalnızca maç günleri değil, 7 gün 24 saat yaşayan bir spor kampüsü olarak hizmet verecek.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ

51 bin 50 seyirci kapasitesiyle stat, Türkiye’nin üçüncü büyük stadı olacak. Çatı konstrüksiyonunda 17 bin ton çelik kullanılırken, 285 metrelik tek parça kiriş açıklığıyla dünya çapında dikkat çeken bir mühendislik başarısına imza atıldı.

Yaklaşık 60 bin metrekarelik tavan membranla kapatılacak, çim saha hariç tribünlerin üzeri tamamen örtülecek.

Atletizm pistinin stat dışında konumlandırılması sayesinde tribünler sahaya 6 metre mesafede olacak. Bu tasarımın, güçlü bir maç atmosferi oluşturması hedefleniyor.

BİN KİŞİLİK DEV EKİP ÇALIŞIYOR

Projede ortalama bin kişi görev yaparken, 50’nin üzerinde vinç kullanılıyor. İnşaatta 1600 tonluk dev vinçler de yer alıyor. Basın tribününde ise 1.417 kişilik kapasite planlandı.

Metro, hızlı tren hattı ve ana ulaşım arterlerine yakın konumuyla dikkat çeken Yeni Ankara Stadyumu’nun, yalnızca spor karşılaşmalarına değil, sosyal yaşam alanlarıyla da Başkentlilere hizmet vermesi amaçlanıyor.