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Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'te kültür ve sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. İlk kez düzenlenen Ankara Dergi Festivali, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen bağımsız yayınlar ile edebiyat, düşünce ve kültür-sanat dergilerini aynı çatı altında buluşturdu.

Zafer Genç Akademi'nde gerçekleştirilen festivale yaklaşık 45 dergi katılırken, okurlar gün boyunca yazarlarla buluşma, söyleşilere katılma ve imza etkinliklerinde yer alma fırsatı yakaladı.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM

Başkent'te ilk kez düzenlenen festivale Türkiye'nin birçok ilinden bağımsız yayınlar ile edebiyat ve kültür-sanat dergileri yoğun ilgi gösterdi. Festival alanında kurulan stantlarda ziyaretçiler dergileri inceleme ve yayıncılarla birebir sohbet etme imkanı buldu.

Festival kapsamında ayrıca Kadın Emeği Standı da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"EDEBİYAT VE SANATI HERKESLE BULUŞTURDUK"

Dergi Fuarı Sorumlusu ve yazar Turan Duman, festivalin amacının basılı dergileri yaşatmaya devam eden yayınları görünür kılmak olduğunu belirtti.

Duman, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak Türkiye'nin dört bir yanından gelen 45'e yakın edebiyat dergisini ve değerli yazarlarını Zafer Genç Akademi ile Zafer Meydanı'nda ağırlıyoruz. Belediyemizin ev sahipliğinde ilk kez hayata geçirilen Ankara Dergi Festivali'nde kadın emeği pazarımızla, edebiyatla, sanatla ve şiirle herkesi buluşturduk." ifadelerini kullandı.

SÖYLEŞİLER VE İMZA GÜNLERİ İLGİ GÖRDÜ

Festival boyunca düzenlenen söyleşiler, imza etkinlikleri ve kültür-sanat buluşmaları, edebiyatseverlerden yoğun ilgi gördü. Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen organizasyon, farklı yayınları ve okurları bir araya getirerek Başkent'in kültür-sanat hayatına yeni bir soluk kazandırdı.