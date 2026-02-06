Son dönemde özellikle Ankara merkezli ülke genelinde etkili olan yoğun yağışlar, barajlardaki su miktarını artırdı. Kış mevsiminin getirdiği kar ve yağmur, barajlara istikrarlı su akışı sağlayarak doluluk oranlarının aşamalı olarak yükselmesini sağladı. Uzmanlar bu gelişmeyi olumlu karşılarken, bazı küçük ve kritik havzalarda su seviyelerinin hâlâ beklenen düzeyde olmadığını belirtiyor. Bu arada Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 5 Şubat 2026 tarihi itibarıyla başkentteki barajların güncel doluluk ve kullanılabilir su oranlarını açıkladı.

ANKARA BARAJLARINDA MEVCUT DURUM

ASKİ’nin açıkladığı son rakamlara göre Ankara barajlarının genel doluluk oranı yüzde 15,25 seviyesine ulaştı. Başkenti besleyen barajlardaki aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 5,38 olarak ölçüldü.

ANKARA BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI

ASKİ verilerine göre en yüksek doluluk yüzde 100 ile Kesikköprü Barajı’nda tespit edilirken, en düşük oran yüzde 5,92 ile Türkeşrefli Barajı’nda görüldü.

Diğer barajların doluluk oranları şu şekilde sıralanıyor: