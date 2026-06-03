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Keçiören ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde 7, Gümüşdere Mahallesi’nde 3, Çankaya ilçesindeki Eti Mahallesi’nde ise 1 muhtar adayı yarışacak. Adaylar, mahalle genelinde apartmanlara ve sokaklara afiş ve pankartlar asarken, seçmenler muhtarlıklardan oy pusulalarını temin ediyor.

Yeşiltepe Mahallesi’nin mevcut muhtarı ve aynı zamanda yeniden aday olan Bülent Güldoğan, sürecin yasal çerçevede ilerlediğini belirterek vatandaşları 7 Haziran’da sandığa gitmeye davet etti.

55 yıldır aynı mahallede yaşadığını ifade eden Güldoğan, seçim sürecinin nezaket içinde, tartışmasız ve saygılı bir şekilde tamamlanmasını istediklerini dile getirerek, “Kazananın kaybedeni tebrik ettiği, mahallemize yakışır bir seçim olmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Diğer muhtar adayı Hanife Keleşoğlu ise mahallede uzun süredir yaşadığını ve seçim heyecanı içinde olduğunu belirtti. Mahallenin sorunlarını çözmeye talip olduğunu söyleyen Keleşoğlu, broşür ve afiş çalışmaları yaptıklarını, seçmenlerle projelerini paylaştığını ifade ederek, destek gördüğünü ve seçimi kazanmayı umduğunu dile getirdi.