Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’nde yaşanan yönetim krizi, Başkan Remzi Sanver’in 17 Ekim 2025’te tutuklanmasının ardından yeni bir aşamaya taşındı. Başkanın görevini fiilen sürdürememesi nedeniyle tüzükte öngörülen süre içinde genel kurulun yapılamadığı belirtildi.

Dernek üyesi Ali Rıza Aral, oluşan yönetim boşluğunun giderilmesi amacıyla Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği için kayyum atanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme, dernekte ortaya çıkan yönetim boşluğu nedeniyle geçici süreyle kayyum atanmasına karar verdi.

TÜZÜKTEKİ SÜRE AŞILDI

Mahkemeye sunulan başvuruda dernek tüzüğünün 28. maddesine dikkat çekildi. Söz konusu maddeye göre, büyük üstatlık makamının ölüm, istifa veya başka bir nedenle boşalması halinde üç ay içinde seçimli genel kurul yapılması gerekiyor.

Başvuruda, Sanver’in tutuklanmasının ardından 20 Ocak 2026 itibarıyla bu sürenin dolmasına rağmen yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağırmadığı ifade edildi.

DAVA EKİM AYINDA GÖRÜLECEK

Mahkeme, geçici kayyum atanmasına karar verirken konuya ilişkin davanın 20 Ekim 2026 tarihinde görüleceği öğrenildi.

REMZİ SANVER KİMDİR?

Prof. Dr. Remzi Sanver, akademik çalışmalarının yanı sıra sivil toplum ve spor yönetimi alanlarında da görev aldı.

Sanver, 2021-2022 yıllarında Galatasaray SK yönetiminde genel sekreter ve yönetim kurulu sözcüsü olarak görev yaptı. Aynı zamanda Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nda büyük üstatlık görevini yürüttü.

Akademik kariyerinde önemli ödüller de alan Sanver, 2002 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Ödülü’nü, 2007’de ise TÜBA Genç Bilim İnsanları Ödülü’nü kazandı.

Sanver, Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ile “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.