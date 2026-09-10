Başkanları adına utanmak: 74 yaşındaki kadının ölüm sebebi kan dondurur

Hatice Temel'in kızı Durdu Tulum, olayın ardından yaklaşık 3 yıldır adliye koridorlarında olduklarını belirterek, "10 Kasım 2023'te bir telefon geldi. Annemin hayatını kaybettiğini, köyde bir kişinin ona saldırarak cinsel saldırıda bulunduğunu söylediler. O günden bu yana adliye koridorlarındayız, bir sonuç bekliyoruz. Annem, sanığın ameliyat olan eşine geçmiş olsun ziyaretine gitmiş. Eşinin evde olduğunu söylüyor ama eşi evde olmadığı için anneme saldırıyor. Cinsel istismarda bulunuyor. Ondan sonra ‘Hatice Temel'i öldürdüm' diye herkese öyle söylüyor. Kuzenlerim geliyor, evin içine giriyorlar. Kapının önünde annemin cansız bedeniyle karşılaşıyorlar. Çok büyük bir acı. Ölüm olabilir ama böyle bir şey asla kabul edilemez. Biz hukuk sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesini, ceza almasını, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bugün benim annem, yarın başkasının annesi ya da kız kardeşi. Hiç kimsenin başına böyle bir şey gelmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.