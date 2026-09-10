Başkanları adına utanmak: 74 yaşındaki kadının ölüm sebebi kan dondurur

Antalya'da, yaklaşık 3 yıl önce ameliyat olan arkadaşını ziyaret etmek için gittiği evde darbedilip cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen 65 yaşındaki Hatice Temel hayatını kaybetti.
Adli Tıp raporunda, darp ve cinsel saldırının oluşturduğu stresin Temel'in kronik kalp-damar hastalığını tetiklediği ve ölümle saldırı arasında neden-sonuç ilişkisi bulunduğu belirtildi. Bir yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Ş. E. (74) hakkında savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ederken aile, "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bugün benim annem, yarın başkasının annesi ya da kız kardeşi" dedi.