Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyeler Birliğinin olağanüstü toplantısı öncesi Belediye Başkanları Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya geldi.

Bilecik Belediye Meclisinin Pazartesi günü yapılan toplantısında oy çokluğu ile Bilecik Belediyeler Birliğinin olağanüstü toplantıya çağırılması kararı alınmıştı. Olağanüstü toplantı öncesi Belediye Başkanları Bozüyük'te bir araya geldi.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Bozüyük'teki buluşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu'na ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, "Bozüyük Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun ev sahipliğinde Bilecik Belediyeler birliği toplantı öncesinde durum değerlendirme toplantısı yaptık. İlimizdeki belediye başkanlarımızla birlikte kapsamlı değerlendirme yaptığımız toplantımızın ilimize tüm belediyelerimize hayırlı olmasını diliyor, ev sahipliği için Bozüyük Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz." dedi.