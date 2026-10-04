Başkanın odası müze oldu: El emeği göz nuru eserlerle doldu

Günümüzde teknolojinin ve seri üretimin hayatın her alanında yer aldığını, geçmişte ise birçok eşyanın büyük emek ve sabırla üretildiğini belirten Sinecek, makam odasında sergilenen eserlerin bu açıdan önemli bir anlam taşıdığını söyledi. Makam odasında sergilenen eserlerin geçmişte hayatını kaybeden esnaf ve sanatkarları da hatırlattığını belirten Sinecek, onların emeklerini yaşatmanın kendisi için önemli olduğunu ifade etti. Metin Sinecek, "Ben geçmişteki tüm ölmüş esnaf ve sanatkarlarımıza, Allah gani gani rahmet eylesin, ölmüşlerimize de dahil olmak üzere. Ve onların emeklerini canlandırmak için burada kendi makamımda saklamaya gayret ediyorum" şeklinde konuştu.