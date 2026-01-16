10 Ocak...

Başkanlık zor iş yahu, hiç rahat değilim...

Gün aşırı bir ülkeyi işgal edip başkanını kaçırsak, iki yılda işgal edilecek ülke kaçırılacak başkan kalmayacak...

Böyle şey mi olur kardeşim...

Dünya adaletsiz derlerdi de inanmazdım...

11 Ocak...

Ben kadın erkek eşitliğine inanan bir adamım.

Uygulamalarım da buna uygun olacak elbette.

Bir tane erkek devlet başkanı kaçırdık ya, bir tane de kadın devlet başkanı kaçırmamız lazım.

Feministler filan laf edemesinler, laga luga yapamasınlar.

Bizim Dışişleri Bakanı’na söyleyeyim, başkanı kadın olan ülkelerin listesini hazırlayıp versin hemen bana...

12 Ocak...

Avrupalıların kibirli davranışları, icraatlarımı dudak bükerek izlemeleri canımı sıkıyor.

Sürpriz yapıp oraya da şöyle bir uğrasak nasıl olur acaba?

Eiffel Kulesi’nde harika bir kumarhane açmak mesela!

Bitmedi...

Louvre Müzesi’ni kapatıp yerine muhteşem bir fast food restoran kursak...

Aklımı seveyim ya, ne kadar yaratıcı bir insanım.

Eee kolay başkan olunmuyor tabii.

Hazır o tarafa gitmişken Alpler’e uzanıp bir ara o meşhur dansımı yapsam da hiç fena olmaz yani.

13 Ocak...

Ekonomi Bakanı dün brifing verdi, yıllık ithalatımız 3.3 trilyon dolar, ihracatımız 2 trilyon dolarmış...

Acayip dış ticaret açığı veriyormuşuz yani.

Böyle giderse ekonomimiz çakılıp kalacakmış.

O kadar silah satışı yapıyoruz ama yeterli olmuyor demek ki...

Bu satışı mutlaka artırmamız lazım.

İşgal etmeyeceğimiz ülkeleri birbirine tutuşturmalıyız ki iki tarafa da savaşta kullanacakları silahları satalım.

Ya ben akıllı filan değilim, dahiyim be, dahi...

14 Ocak...

Suudi Arabistan için bir planım var mı?

Hayır yok!

Adamlar zaten tüm petrol gelirlerini savaş uçağı, füze, bomba, silah almak için bize veriyorlar.

Böyle ülke için plan yapılır mı?

Benim adım vefa, soyadım saygı olmalıymış.

15 Ocak...

Gazetecilere de gıcık oluyorum.

Ne zaman karşılaşsak, ‘Uluslararası hukuk kurallarına uymadığınız söyleniyor. Bu konuda bir değerlendirmeniz olacak mı’ diye soruyorlar.

Uluslararası hukuk neymiş be...

Yenilir mi, içilir mi?

Haberim yok öyle bir şeyden.

Benim için tek bir hukuk vardır, güçlünün hukuku.

Onu da eksiksiz uygulamaya çalışıyorum işte.

Daha ne istiyorlar anlamıyorum arkadaş!

++++++

ŞÖHRETİ UCUZLATMANIN BEDELİ

Neredeyse her gün şöhretli bir ya da birkaç isim uyuşturucu kullandığı, uyuşturucu temin ettiği, fuhuşa aracılık yaptığı iddialarıyla gözaltına alınıyor.

İnsanları hak edip etmediklerine bakmadan şöhret koltuğuna oturtmanın sonucu aslında bu üzücü durum.

Ne güzel söylemiş Heiner Geisseler:

“Çağımızda bazı kişilerin şöhreti, onları şöhret yapanların saflığı ile doğru orantılıdır.”

Evet, yeterli bilinç ve olgunluğa ulaşmamış saf bir toplumuz galiba.

Öyle olmasa, mikrofonu eline alıp bir şarkıyı kafasını gözünü yararak söyleyeni bile hemen şöhret yapar mıydık?

Öyle olmasa, dizilerden tanıdığımız sıradan oyuncularla selfie çektirmek için sıraya girer miydik?

Öyle olmasa, fenomenlerin saçmalamalarını izlemek için vaktimizi feda eder miydik?

***

Peki, bu tuhaf durumun tedavisi var mı?

Var elbette...

Çağdaş eğitim süzgecinden geçirilmiş bilinçli, kültürlü, olgun bir toplum yaratılabilse, abuk sabuk yüzlerce isim şöhreti bundan sonra “Şöhret Kebap Evi’nin tabelasında görebilir ancak.