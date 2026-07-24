Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, son günlerde Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer ve belediye bürokratlarının isimleri kullanılarak vatandaşlardan bağış ve yardım adı altında para talep edildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Belediye, bu taleplerin tamamen dolandırıcılık amacı taşıdığını belirterek kamuoyuna önemli bir uyarıda bulundu.

"BELEDİYENİN BÖYLE BİR UYGULAMASI YOK"

Belediyeden yapılan açıklamada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin hiçbir şekilde herhangi bir kişi adına para toplama, IBAN paylaşma veya yardım talebinde bulunma uygulamasının olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, belediye adına iletilen bağış, yardım veya para gönderme taleplerine kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, vatandaşların bu tür girişimlere karşı dikkatli olması istendi.

VATANDAŞLARA "ÖDEME YAPMAYIN" UYARISI

Yetkililer, Başkan Dr. Candan Yüceer ve belediye bürokratlarının isimleri kullanılarak yapılan para taleplerinin gerçeği yansıtmadığını ve suç teşkil eden dolandırıcılık girişimleri olduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan, bu tür talepler karşısında hiçbir şekilde ödeme yapmamaları, IBAN bilgilerine para göndermemeleri ve kişisel bilgilerini paylaşmamaları istendi.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA EMNİYETE BAŞVURUN

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Başkan Candan Yüceer veya belediye bürokratlarının adını kullanarak yardım ya da bağış adı altında para isteyen kişilerle karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurulması çağrısında bulundu.

Yetkililer, resmi kurumlar adına yapılan para taleplerinde vatandaşların mutlaka doğrulama yapmaları gerektiğini hatırlatarak, dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmasının mağduriyetlerin önüne geçeceğini belirtti.