Samsunspor, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.

Karadeniz ekibi, Başkan Yüksel Yıldırım ile İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Departman Başkanı Zeycan Yıldırım’ı hedef alan içeriklerin incelendiğini belirtti.

Kırmızı-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, paylaşımlarla ilgili tespit çalışmalarının sürdüğü ve belirlenen kişiler hakkında yasal adımların atılacağı ifade edildi.

Konuya ilişkin şu paylaşım yapıldı:

“Fenerbahçe müsabakası sonrası ve ilerleyen günlerde Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım ve İcra Kurulu Üyemiz ve Pazarlama Departman Başkanımız Sayın Zeycan Yıldırım hakkında hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar titizlikle incelenmiştir. Hukuk Departmanımızca şu ana kadar 137 kişi tespit edilmiş olup incelemeler devam etmektedir. 24 saat içerisinde paylaşımlarını kaldırıp özür dileyenler hakkında yeniden değerlendirme yapılacak; uymayanlar hakkında ise derhal Savcılık başvuruları yapılacaktır. Kulüp avukatlarımız, bu tarz paylaşımlarda bulunan tüm kişilerin bizzat takipçisi olacaktır.”