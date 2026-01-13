Ankara / Şevket Gölük / Yeniçağ



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki trafik yoğunluğunun plansız imar uygulamaları ve yoğun araç girişlerinden kaynaklandığını belirterek, toplu ulaşımı önceleyen yeni uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’nın 23. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalarda başkentte yaşanan trafik sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen toplantıda konuşan Yavaş, Ankara’ya haftalık ortalama 700 bin aracın giriş yaptığını, araç sayısındaki artışın şehir trafiği üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

PLANSIZ İMAR ARTIŞLARI ÖNE ÇIKIYOR

Konuşmasında kent planlamasına değinen Yavaş, Ankara’nın farklı bölgelerinde yapılan imar artışlarının nüfus yoğunluğunu beklenenin çok üzerine taşıdığını belirtti. Yaşamkent, Alacaatlı, Beytepe, Dodurga ve İncek Mahallesi gibi bölgelerde planlanan nüfus ile mevcut nüfus arasında ciddi farklar bulunduğunu aktaran Yavaş, her konut için ortalama dört araç hesabı yapılması gerektiğini dile getirdi. Artan araç sayısının yol kapasitesi üzerinde baskı oluşturduğu vurgulandı.

AVM YOĞUNLUĞU TRAFİĞİ ARTIRIYOR

Alışveriş merkezlerinin trafik üzerindeki etkisine dikkat çeken Yavaş, Merkez Ankara Projesi’ne günlük yaklaşık 20 bin aracın giriş yaptığını söyledi. Ankara genelinde yoğunluğun büyük bölümünün alışveriş merkezleri çevresinde oluştuğu belirtilirken, şehir içi ulaşım planlamasında araç hareketliliğinin dikkate alınmasının gerekliliği ifade edildi.

ÖNCELİGİMİZ TOPLU ULAŞIM

Yavaş, trafik sorununa yönelik çözüm kapsamında toplu ulaşımı teşvik edecek projelerin hayata geçirileceğini açıkladı. Elektrikli otobüs alımları ve belirli saatlerde toplu taşıma araçlarına ayrılacak tercihli yollar üzerinde çalışmalar yürütüldüğü bildirildi. Belediye otobüsleri, halk otobüsleri, minibüsler ve taksilerin söz konusu güzergâhlardan yararlanmasıyla özel araç kullanımının azaltılması hedefleniyor.

TAKSİ ESNAFINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Ankara’da faaliyet gösteren 7 bin 701 taksinin yılda ortalama 60 milyon yolcu taşıdığı bilgisini paylaşan Yavaş, taksilerle ilgili yapılan şikâyet sayısının sınırlı kaldığını belirtti. 2019 yılından itibaren 76 yeni taksi durağının hizmete alındığı, yeni durak başvurularının değerlendirme sürecinin devam ettiği aktarıldı.