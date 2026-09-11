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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, böbreğindeki kist nedeniyle başarılı bir cerrahi operasyon geçiren mesai arkadaşı Yeni Parti Altınordu Belediye Meclis Üyesi Bayram Yazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı sebebiyle Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve burada böbrek kisti ameliyatı olan Bayram Yazan, operasyonun ardından tedbir amaçlı bir süre yoğun bakım servisinde müşahede altında tutuldu.

Sağlık durumunun iyiye gitmesiyle birlikte dün normal servise alınan Yazan'ın ilk ziyaretçilerinden biri Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe oldu.

"EN KISA SÜREDE GÖREVİNİN BAŞINA DÖNECEĞİNE İNANIYORUM"

Hastanede gerçekleştirilen ziyarette Meclis Üyesi Yazan ve ailesiyle yakından ilgilenen Başkan Tepe, doktorlardan sağlık durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Mesai arkadaşına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ulaş Tepe, "Çok değerli yol arkadaşımız, Meclis Üyemiz Bayram Yazan'ın geçirdiği operasyonun başarılı geçmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti.

Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyorum.

En kısa sürede sağlığına kavuşarak Altınordu'muz için yürüttüğümüz çalışmalarda yeniden aramıza döneceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Normal servisteki tedavisi süren Yeni Parti Belediye Meclis Üyesi Bayram Yazan ve yakınları ise, bu zorlu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan ve ilk andan itibaren desteklerini esirgemeyen Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'ye nazik ziyareti ve vefası için teşekkürlerini iletti.

Yazan’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanedeki tedavi sürecinin bir süre daha kontrol amaçlı devam edeceği öğrenildi.