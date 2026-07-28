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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Altınordu İlçe Belediye Başkanı Ulaş Tepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yeni Parti'ye katıldığını duyurdu. Böylece Tepe, Ordu'da Yeni Parti'ye geçen ilk belediye başkanı oldu. Altınordu'nun CHP'li İlçe Belediye Başkanı Ulaş Tepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yeni Parti saflarına katıldığını duyurdu. Tepe'nin paylaşımı, CHP'deki ayrılık sürecinin Ordu'daki en önemli adımlarından biri olarak değerlendirildi. Edinilen bilgilere göre, Ulaş Tepe'nin ardından CHP'li bazı Belediye Meclis üyelerinin de Yeni Parti'ye katılması bekleniyor.

ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI DAHA KATILIYOR

Öte yandan CHP'li Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır, Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney ve Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun'un da bugün Yeni Parti'ye katılmaları bekleniyor. Gerçekleşmesi halinde Ordu'da CHP'nin yönettiği dört belediye de Yeni Parti çatısı altında siyaset yapmaya başlayacak.

"YA YENİ BİR YOL BULACAĞIZ YA DA YENİ BİR YOL AÇACAĞIZ"

Ulaş Tepe, Yeni Parti tercihini sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Ya yeni bir yol bulacağız ya da yeni bir yol açacağız. İşçimizin, emekçimizin, emeklimizin, gencimizin, özgür ve adil bir ülkede yaşamak isteyen herkesin değişim umuduna sahip çıkmak için yeni bir yola çıkma vaktidir. Ancak milletimize olan sevdamızın, Cumhuriyetimize ve Atamıza olan bağlılığımızın ve memleketimize duyduğumuz sorumluluğun yolu hiçbir zaman değişmeyecektir."