Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yapımı tamamlanan yeni belediye hizmet binası hizmete açıldı. Belediye Başkanı Bekir Torun yaptığı açıklamada, vatandaşlara yeni hizmet binasının açılması nedeni ile çiçek göndermemeleri ve Serebral Palsi (beyin felci) hastalığı bulunan minik Aybars Kafur’un Bilecik Valiliği onaylı yardım kampanyasına destek olma çağrısında bulundu.

Başkan Torun yaptığı açıklamada, “Bugün itibariyle yeni belediye binamızı açtık. Artık belediyeden hizmet almak isteyen vatandaşlarımızı yeni binada bekliyoruz. Sizlerden şöyle bir ricamız var; Yalnız yeni belediye binamıza çiçek istemiyoruz. Bilecik’te Valilik tarafından onaylı yardım kampanyası yürütülen Aybars kardeşimiz var. Lütfen bize çiçek yerine arkadaşların size ilettiği IBAN numaralarına destek olunuz ve dekontu bizim hizmet hattımıza atınız. Gördüğünüz dijital ekrandan biz bir ay boyunca kampanyamıza destek olan Osmanelilere teşekkür edeceğiz. Onların isimlerini burada yayınlayacağız.” dedi.

YENİ BELEDİYE BİNASININ RESMİ AÇILIŞI 30 NİSANDA

Başkan Torun konuşmasının devamında, “30 Nisan 2026’da resmi açılış törenimiz var. Bir takım etkinlikler olacak. İnşallah tüm Osmanelileri davet ediyoruz. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyoruz.” dedi.

Osmaneli Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yardım kampanyası için açılan aşağıdaki IBAN numarasına yapılacak yardımların dekontlarının 0549 461 4131 numaralı WhatsApp hattına gönderilmesi durumunda 1 ay boyunca dijital ekranda yardımseverlerin isimleri yayınlanacağı belirtildi.

TL HESABI: TR16 0001 0090 1030 6267 90 5003

ALICI: AYBARS KAFUR

AÇIKLAMA: AYBARSA DESTEK