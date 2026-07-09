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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Her hafta Salı günleri kurulan köylü pazarında yoğun katılımla gerçekleşen aşure ikramına, Belediye Başkanı Bekir Torun’un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya, İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Can Kılınç, İYİ Parti Osmaneli İlçe Başkanı Ahmet Akdaş ve Belediye Meclis Üyeleri de katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Torun aşure ikramı sonrası yaptığı açıklamada, “Paylaşmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure ikramımızda hemşehrilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Katılım sağlayan tüm misafirlerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz.” dedi.